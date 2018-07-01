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تعرف على قائمة أغلى 10 حراس مرمى في العالم

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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بات البرازيلي «أليسون بيكر»، أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، بعدما توصل ناديه روما الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي، يقضي بحصول الأخير على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 70 مليون يورو.

يذكر أن «بيكر» انتقل إلى روما قبل عامين، قادما من إنترناسيونال البرازيلي، ولعب الموسم الماضي 37 مباراة في الدوري الإيطالي ويبلغ من العمر 26 عاما.

وفي هذا الإطار نستعرض قائمة أغلى 10 حراس مرمى في العالم، وهم كالتالي:

  • البرازيلي «أليسون بيكر»، من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي: 70 مليون يورو، عام 2018
  • الإيطالي «جانلويجي بوفون» من بارما الإيطالي إلى يوفنتوس الإيطالي: 52.88 مليون يورو عام 2001.
  • البرازيلي «إنديرسون» من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي: 40 مليون يورو عام 2017.
  • الألماني «مانويل نوير» من شالكة الألماني إلى بايرن ميونخ الألماني: 30 مليون يورو عام 2011.
  • الإنجليزي «جوردن باكفورد» من ساندرلاند الإنجليزي إلى إيفرتون الإنجليزي: 28.50 مليون يورو، عام 2017.
  • الإيطالي «فرانشيسكو تولدو» من فورنتينا الإيطالي إلى إنتر ميلان الإيطالي: 26.50 مليون يورو، 2001.
  • الألماني «بريند لينو» من بايرن ليفركوزن الألماني إلى أرسنال الإنجليزي: 25 مليون يورو، 2018.
  • الإسباني «ديفيد دي خيا» من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي: 25 مليون يورو، 2011.
  • الإيطالي «أليكس ميريت» من أودينيزي الإيطالي إلى نابولي الإيطالي: 22 مليون يورو، عام 2018.
  • الفرنسي «سبستيان فيري» من إنتر ميلان الإيطالي إلى بارما الإيطالي: 21 مليون يورو، عام 2003.
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