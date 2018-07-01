تعرف على قائمة أغلى 10 حراس مرمى في العالم

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بات البرازيلي «أليسون بيكر»، أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، بعدما توصل ناديه روما الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي، يقضي بحصول الأخير على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 70 مليون يورو.

يذكر أن «بيكر» انتقل إلى روما قبل عامين، قادما من إنترناسيونال البرازيلي، ولعب الموسم الماضي 37 مباراة في الدوري الإيطالي ويبلغ من العمر 26 عاما.

وفي هذا الإطار نستعرض قائمة أغلى 10 حراس مرمى في العالم، وهم كالتالي: