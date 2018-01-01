المستشار الرئاسي «جباري» يضع خيارا واحدا سيرغم الحوثي «للسلام والحوار»

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اعتبر عبدالعزيز جباري ، مستشار الرئيس هادي ونائب رئيس الوزراء السابق ، الحوار مع الحوثيين ضياع للوقت.
وأكد جباري في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أن أي حل سياسي مع الحوثيين قبل كسرهم عسكريا يعد مضيعة للوقت.
وقال جباري مستشار رئيس الجمهورية، "أجدد التأكيد على قناعتي بأن أي حوار قبل كسر الحوثي عسكرياً، ووصول قوات الشرعية إلى تخوم صنعاء وتحرير ما تبقى من الحديدة وتعز والبيضاء عبارة عن مضيعة للوقت، وتكرار جديد لفشل مشاورات وحوارات سابقة".
وكان جباري علق على تحركات غريفيث بالقول: "يغالط نفسه من يعتقد أن الحوثي سينسحب سلمياً من الحديدة أو غيرها؛ فهذه الجماعة لا تؤمن بالسلام إطلاقاً".