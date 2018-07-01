الفريق الاحمر يستدعي كبار الضباط والعسكريين ويؤكد العزم على «أمرين حاسمين»

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح الاحمر ، اليوم السبت 21 يوليو /تموز 2018م ، عزم أبناء الشعب اليمني والتحالف على دحر الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

والتقى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح بعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن فيصل علي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والتطورات العسكرية والميدانية والجهود المبذولة في إعادة بناء الجيش وتنظيمه استناداً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة على الصعيد الميداني والتنظيمي للمؤسسة العسكرية التي تخوض اليوم في كل أرجاء الوطن معركة وطنية لدحر المشروع الإمامي الإيراني بدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وحث نائب رئيس الجمهورية على الصبر والمرابطة ومضاعفة الجهد والعمل على البناء المؤسسي واحترام التسلسل الإداري والاهتمام بالمقاتلين الأبطال وتفقد أحوالهم والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى، مؤكداً عزم أبناء الشعب اليمني والتحالف على دحر الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي.

وقدم رئيس الأركان والقادة الحاضرون تقاريراً تتضمن مستوى الإنجاز وتنفيذ الخطط والمتطلبات التي من شأنها تعزيز وجود الدولة وجيشها الوطني، معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام ودعم القيادة السياسية.