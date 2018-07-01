وصول وفد دولي جديد الى محافظة مارب #عاجل

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وصل الى محافظة مأرب وفد من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف برئاسة وليد نعمان. حيث سيجري خلال الزيارة عملية تقييم لتدخلات ومشاريع اليونيسف في المحافظة في مجالات المياه، والصحة، والطفولة، والاغاثة، والتعليم.
كما سيبحث الفريق مع السلطة المحلية بالمحافظة الاحتياجات الإنسانية الملحة والية التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمة من اجل تنفيذ المشاريع وفقا للاحتياجات والأولويات وضمان عدم تكرارها دون فائدة.