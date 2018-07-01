موقف سعودي رسمي ينتصر لفلسطين و«القدس المحتلة»

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى "الدولة القومية للشعب اليهودي" .

وأضاف المصدر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد #الشعب_الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.

وأقر قانون "الدولة القومية" المثير للجدل في ختام جلسة وصفت بالعاصفة، عقدت الخميس، مكرسا ما قال نواب عرب إنه تأسيس لنظام فصل عنصري. وحظي القانون بتأييد 62 نائبا من أصل 120.

وينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

كما ينص على أن تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وتعمل الدولة لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، وهو يشير إلى أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، كما يقول إن #القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

وفي القانون أيضا أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بعدما كانت اللغتان العربية والعبرية شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية.