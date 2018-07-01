انكسارات وهزائم موجعة للحوثيين في معقلهم - الجيش يزحف نحو مركز «باقم» وعملية «الثقب» تقترب من نهايتها

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تقترب قوات الجيش بثبات في معاقل الحوثيين بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) وسط انكسارات متوالية للمليشيات وهزائم موجعة تتلقاها.

وبات الجيش اليمني، بمساندة من التحالف العربي بقيادة السعودية، على مقربة من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة.

وأكد العميد ياسر الحارثي، قائد "اللواء 102 خاصة" في الجيش اليمني في تصريحات صحفية نقلتها قناة العربية، أن "الجيش يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور، ولم يتبقَ لنهاية "عملية الثقب" التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل".

وأشار الحارثي إلى أنه "تبقى بضعة أمتار ويتمكن الجيش اليمني من دخول مركز المديرية".

وأكد الحارثي أن "الحوثيين يعيشون حالة انكسار، كما استنفار في صفوفهم، ما جعلهم يدفعون بمجاميع من الأطفال المغرر بهم إلى جبهات المعارك".

في سياق متصل، استكمل الجيش الوطنس مسنودا بقوات التحالف، استعادة وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وقال قائد عسكري إن قوات الجيش والأمن مسنودة بالتحالف تمكنت من إفشال محاولة تسلل للميليشيات إلى مواقع عسكرية غربي مركز مديرية باقم، مشيراً إلى أن الجيش نفذ هجوماً معاكساً تمكن خلاله من استعادة السيطرة على ما تبقى من التباب البيض ومواقعَ أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية.

وأوضح المصدر أن الميليشيات تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.