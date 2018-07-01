المبعوث الأممي يعرض على الأمريكان « خارطة تسوية جديدة» بشأن اليمن

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان لها، إن المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث عرض على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، معلومات عن مباحثاته مع جميع الأطراف بشأن النزاع في اليمن.

وأضافت أن بومبيو شكر غريفيث - خلال لقائهما في واشنطن - على جهوده الرامية إلى تقديم حل دبلوماسي للوضع في مدينة ‎الحديدة (غربي اليمن)، لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.

وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن، بحسب نويرت.

ومنذ أسابيع يقوم المبعوث الأممي بجولة إقليمية ودولية لتسويق خارطة سلام جديدة تم استخلاصها من لقاءات مكثفة مع أطراف النزاع، لجمعهم على طاولة المفاوضات لبحث خارطة الطريق الجديدة.