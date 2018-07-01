تشكيلة أغلى فريق في تاريخ كرة القدم

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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في عالم كرة القدم، بات موسم الانتقالات هو موعد دائم لتحطيم وتحقيق أرقاما قياسية، في عقد صفقات انتداب أغلى النجوم، حيث بات تسجيل رقم قياسي جديد لأغلى صفقة في العالم، هو أمر وقتي، ريثما يأتي موعد الميركاتو التالي، وعندها قد نشاهد مجددا الصفقة الأغلى!



وباتت لغة الأرقام والمال هي المتحدث الرسمي في جميع الصفقات، وبنفس هذه اللغة سنرصد أغلى 11 لاعباً في كل مركز في تاريخ كرة القدم العالمية- وطبعا حتى تاريخه.

1- أليسون باكير.. الحارس البرازيلي الدوليّ، حطم كل الأرقام القياسية لحراس المرمى، وتربع على عرش انتقالات هذا المركز، بعدما انتقل من روما الى ليفربول، بمقابل قدره 67 مليون استرليني.

2- فان دايك.. المدافع الهولندي الدوليّ، بات أغلى صفقة انتقال مدافع في العالم، وقلب دفاع بصفة خاصة، بعدما انتقل من ساوثامبتون الى ليفربول، بمقابل قدره 70.1 مليون استرليني.

3- لابورت.. المدافع الفرنسي الشاب، هو ثاني أغلى صفقة انتقال لمدافع قلب دفاع بالتاريخ، بعدما انتقل من أتليتك بيلباو الى مانشستر سيتي، بمقابل قدره 58.5 مليون استرليني.

4- ميندي.. الظهير الفرنسي الدوليّ، هو أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، لظهير أيسر، بعدما انتقل من موناكو الى مانشستر سيتي، بمقابل قدره 51.75 مليون استرليني.

5- والكر.. المدافع الإنجليزي الدوليّ، هو أغلى صفقة انتقال لظهير أيمن في عالم الساحرة المستديرة، بعدما انتقل من توتنهام الى مانشستر سيتي، بمقابل قدره 47.5 مليون استرليني.

6- كوتينهو.. لاعب وسط الميدان البرازيلي الدوليّ، تربع على عرش أغلى صفقات انتقال لاعبو الوسط بالعالم، بعدما انتقل الى برشلونة قادما من ليفربول، بمقابل قدره 112.5 مليون استرليني.

7- بوغبا.. لاعب وسط الميدان الفرنسي الدوليّ، هو ثاني أغلى صفقة انتقال للاعب وسط بالتاريخ، بعدما انتقل من موناكو الى ريال مدريد، بمقابل قدره 67.5 مليون استرليني.

8- رودريغيز.. لاعب وسط الميدان الكولومبي الدوليّ، هو ثالث أغلى صفقة انتقال للاعب وسط، بعدما انتقل من موناكو الى ريال مدريد، بمقابل قدره 67.5 مليون استرليني.

9- نيمار.. الجناح البرازيلي الدوليّ، هو أغلى جناح، بل أغلى لاعب في العالم قاطبة، بعدما انتقل من برشلونة الى باريس سان جيرمان، بمقابل قدره 199.8 مليون استرليني.

10- مبابي.. الجناح الفرنسي الدوليّ، هو ثاني أغلى صفقة في العالم، وذلك بعدما انتقل من موناكو الى باريس سان جيرمان، بمقابل قدره 121 مليون استرليني.

11- رونالدو.. المهاجم البرتغالي الدوليّ، هو أغلى مهاجم في العالم، بعدما انتقل من ريال مدريد الى يوفنتوس، بمقابل قدره 105 مليون استرليني.

* كل الأرقام المذكورة، هي نقلًا عن موقع ترانسفير ماركت، حسب آخر تحديث..