رسالة غزل «حوثية» إلى بوتين.. هذا هو مضمونها

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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إلى جانب سعي الميليشيات الحوثية المكثف نحو إيجاد اختراق في صف المجتمع الدولي يمنحها أي قدر من شرعنة وجودها الانقلابي غير المعترف به دولياً، لجأَتْ الجماعة الانقلابية حديثاً إلى مخاطبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتوسل إليه التدخل لإنقاذها بعد أن اقتربت القوات الحكومية والتحالف الداعم لها من إحكام الخناق على الجماعة عسكرياً، ووأد مشروعها المدعوم إيرانيا في اليمن.

مصادر رسمية في الجماعة كشفت، أول من أمس (الخميس)، عن إرسال رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط خطاباً إلى بوتين، في سياق ما زعمت أنه تعزيز منها للعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، في خطوة قرأها مراقبون بأنها مسعى إلى شرعنة الانقلاب، وأنها رسالة إلى الداخل ومناطق سيطرة الجماعة تزيِّف تمتع الحوثيين بعلاقات دولية جيدة وأنهم متفاهمون مع العالم، وهو ما يُعدّ تزييفاً لواقع أن العالم لا يعترف إلا بالقرارات الدولية، ولا يعد اجتماعاً أو اتصالاً أو زيارة أكثر من كونها مساعيَ لإحلال تسوية، أو لإطلاق رهائن، أو لإقناع الميليشيات على تمرير المساعدات الإنسانية.

ولعل هذا الشعور المتعاظم لدى الجماعة بأنها أصبحت دولة وطيدة الأركان، هو الذي جعل المشاط، يقدم نفسه في الرسالة إلى بوتين، على أنه يخاطبه بصفته الرئاسية وبالنيابة - بحسب ادعائه عن حكومة وشعب الجمهورية اليمنية.

في هذا السياق، استطردت الرسالة الحوثية، متوسلةً إليه بوتين التدخل لوقف معركة الساحل الغربي التي تقودها الحكومة الشرعية بإسناد من التحالف الداعم لها لتحرير الحديدة ومينائها وتحرير الساحل اليمني على البحر الأحمر من الوجود الحوثي، وسلب الجماعة المتنفس الذي يوفر لها المنافذ البحرية لاستجلاب السلاح الإيراني والدعم العسكري والفني من حزب الله اللبناني.

وفي مسعى تضليلي من قبل المشاط وجماعته، وعبر طريق القفز المفضوح على الإجماع الدولي والأممي المجرم لانقلاب الميليشيات، زعمت الرسالة، أن الحرب التي تقودها الشرعية بدعم من التحالف لإنهاء الانقلاب غير مبررة، وأنها تتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، والسيادة اليمنية، كما أنها تهدد العالم والإقليم، طبقا لما أورته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».

ومن اللافت أن الجماعة تستخدم مصطلحات كمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، والسيادة اليمنية، وهي تخترق كل ما ذكرته في رسالتها.

وبينما حاول رئيس مجلس حكم الميليشيات، أن يستدر العطف الروسي، بتضخيم الحديث عن تدهور الأوضاع الإنسانية، وبمزاعم الحصار البري والجوي والبحري، وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين، حاول التركيز على تباين المواقف الروسية والغربية، بشأن ملفات المنطقة، مدعياً أن عمليات التحرير التي تقودها الشرعية اليمنية والتحالف تقف خلفها الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة وإضعاف دولها، والإيحاء أن ذلك سيحجم الدور الروسي.

وتطرقت الجماعة في رسالتها إلى تقديم النصح إلى بوتين عبر زعمها أن عملية تحرير الحديدة والساحل الغربي ستقود إلى تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة أميركية، وستجعل واشنطن هي المتحكمة في طرق التجارة وخطوط نقل الطاقة لجهة تحكُّمها في ممر مضيق باب المندب والجزر اليمنية.

وادعت الرسالة أن الجماعة تطمح إلى وجود دور روسي بارز بحكم موقع موسكو وتأثيرها الدولي، لوقف عمليات التحرير التي تقودها الشرعية والتحالف، ودعم تحقيق تسوية سياسية شاملة، على النحو الذي يحقق تطلعات الجماعة في تثبيت وجودها في الحكم وبقاء سلاحها مسلطاً على أرواح اليمنيين وخادماً للمشروع الإيراني عبر تهديد الجوار اليمني.

ورغم أن مساعي الجماعة الحوثية لاختراق الإجماع الدولي، قوبلت بالصد، غير مرة، من قبل الصينيين والروس، لكن كما يبدو، أن اليأس لم يساور الميليشيات بعد، خصوصاً بعد أن بدأ تركيزها على استثمار الجانب الإنساني والمتاجرة به يؤتي أكله إلى حد ما لدى الدوائر الغربية والمنظمات الإنسانية، إلى جانب ما بات يحدثه العزف الحوثي على هذا الوتر، من اختراقات للدبلوماسية الغربية، التي صارت في الآونة الأخيرة لا ترى غضاضة في التواصل المباشر مع قادة الجماعة وعبر القنوات الرسمية الممثلة في السفراء.