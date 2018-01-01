الحوثي يتحايل.. والحكومة تصر على اقتلاعه من الحديدة

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لا تزال الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن تراوح مكانها في ظل تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها تسليم محافظة الحديدة وفرض شروط تعجيزية تتعارض مع القرارات الدولية والمرجعيات الأساسية للسلام.
وبحسب ما نقلته صحيفة «عكاظ» عن مصدر حكومي ، بأن الحكومة اليمنية ترفض تحايل الحوثي على القرارات الدولية، ومتمسكة ببسط سلطتها على جميع الموانئ اليمنية التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيا سواء الحديدة، أو الصليف أو رأس عيسى، بالإضافة إلى ساحل محافظة الحديدة، وما تبقى من المناطق الساحلية التي تتبع محافظة حجة، متوقعاً تسليم الحكومة ردها على خطة غريفيث خلال زيارته إلى الرياض في الأيام القادمة.
من جهتهم، ذكر سكان محليون في مخيمات عبس بحجة أن ميليشيا الحوثي تبتز النازحين، باشتراط تقديم الغذاء مقابل تجنيد أطفالهم.