رسالة من الحوثيين إلى حكومة السودان .. ماذا طلبوا وماذا يريدون

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-مارب

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بعث قيادي حوثي بارز الخميس، رسالة إلى الحكومة السودانية تتعلق بالجنود السودانيين الذين قتلوا في أثناء مشاركتهم في الحرب اليمنية.

وقال رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في تغريدات له في موقع "تويتر"، إن على "النظام السوداني إن كان يحترم ملشياته ومجنديه؛ الالتزام بالقوانين التي أقرها، وأن يبلغ أسر مرتزقته ممن قتلوا في اليمن، بحسب ما هو مقر في اللوائح العسكرية كأقل جهد يقدم للوفاء مع من زج بهم في محرقة اليمن".

وأفاد الحوثي بأن قيادة الجيش السوداني في اليمن لا "تخطر أسر المشاركين بالعدوان بقتلاهم من الجنود والضباط"، متسائلا: "هل يستفيد نظام السودان لتغطية عجز العملة الأجنبية بالأموال هذه قبل الدفع لأسر القتلى المشاركين بالعدوان أو تحايل من القيادات العسكرية عليهم، أو إنها من الحقوق السعودية للسودان".

ومنذ آذار/ مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف من الجنود المشاة للمشاركة في الحرب اليمنية.

ووجه الحوثي خطابه إلى الرئيس السوداني عمر البشير، طالبه فيه بسحب جنود الجيش السوداني من المعارك التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.