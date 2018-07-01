تفاصيل المشهد العسكري ومستجداته في محافظة صعدة .. انكسار الامامة

السبت 21 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 488

استكملت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي ،اليوم، تحرير وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال قائد اللواء 63 مشاه العميد ياسر مجلي" أن قوات الجيش والأمن مسنودة بالتحالف العربي تمكنت من إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع عسكرية غربي مركز مديرية باقم".

واضاف "أن أبطال الجيش نفذوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية"..

مشيراً الى ان المليشيا تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد العميد مجلي أن المعارك المتواصلة في محور علب، منذ أيام، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى خسائر مادية بفعل الضربات المركزة للجيش الوطني وقوات التحالف العربي.