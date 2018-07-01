عشرون ألف مقاتل مسنودين بغطاء جوي وبري وبحري ممنوعون من التقدم نحو الحديدة .. لهذا السبب وهذه الجهة التي تمنعهم رسالة من الحوثيين إلى حكومة السودان .. ماذا طلبوا وماذا يريدون تفاصيل المشهد العسكري ومستجداته في محافظة صعدة .. انكسار الامامة تعرف على أكثر العرب والأجانب هوسا لشراء العقارات في تركيا حماس: سنصعد ردا على عدوان الاحتلال غارت جوية تواصل حصد عناصر وقيادات المليشيا الشرعية تحقق انتصارات كبيرة في معقل الحوثيين الرئيس هادي يستدعي التقنية الامريكية ويعلن انتهاء الحلول الترقيعية .. استراتيجية هادي للقضاء على الظلام إلغاء أفخم حفل زفاف صُرفت لأجله ملايين الدولارات لسبب بسيط تعرف على رئيس الدولة الذي صدر بحقه اليوم حكم قضائي بالسجن لمدة 24 عاما
استكملت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي ،اليوم، تحرير وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.
وقال قائد اللواء 63 مشاه العميد ياسر مجلي" أن قوات الجيش والأمن مسنودة بالتحالف العربي تمكنت من إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع عسكرية غربي مركز مديرية باقم".
واضاف "أن أبطال الجيش نفذوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية"..
مشيراً الى ان المليشيا تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأكد العميد مجلي أن المعارك المتواصلة في محور علب، منذ أيام، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى خسائر مادية بفعل الضربات المركزة للجيش الوطني وقوات التحالف العربي.