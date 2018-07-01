غارت جوية تواصل حصد عناصر وقيادات المليشيا

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم قيادات حوثية، اليوم الجمعة 20يوليو/تموز2018م، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية ان غارات جوية استهدفت اجتماعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في وادي لصف، بمديرية نهم، و أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية كبيرة في المليشيا الحوثية.

وأوضحت المصادر ان القيادات القتلى جراء الغارات ينتمون لمحافظة صعدة.