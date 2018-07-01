الشرعية تحقق انتصارات كبيرة في معقل الحوثيين

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استكملت قوات الجيش الوطني ،اليوم الجمعة 20يوليو/تموز2018م،تحرير وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن) بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.
وقال قائد اللواء 63 مشاه العميد ياسر مجلي في تصريحات صحفية" أن قوات الجيش والأمن مسنودة بالتحالف العربي تمكنت من إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع عسكرية غربي مركز مديرية باقم".
وأوضح أن قوات الجيش نفذت هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية".
وأكد العميد مجلي أن المعارك المتواصلة في محور علب، منذ أيام، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى خسائر مادية بفعل الضربات المركزة للجيش الوطني وقوات التحالف العربي.