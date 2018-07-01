الرئيس هادي يستدعي التقنية الامريكية ويعلن انتهاء الحلول الترقيعية .. استراتيجية هادي للقضاء على الظلام

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برعاية وحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا وكهرباء حضرموت الساحل بقدرة 100 ميجا قابلتين للتوسعة بين شركة بترومسيلة ممثلة عن جانب بلادنا عبر مديرها التنفيذي المهندس محمد بن سميط والمدير العام التجاري لأنظمة الطاقة والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جنرال الكتريك جاجان كاكار عن شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وعبر الرئيس عن سروره بالتوقيع لإنجاز هذا المشروع من شركة بترومسيلة وشركة جنرال الكتريك، وقال رئيس الجمهورية "لقد ظلت الكهرباء معضلة يواجهها شعبنا بصورة عامة وأبناء المناطق الساحلية بصورة خاصة وما ترتب عليها من معاناة صحية وإنسانية لدى المرضى وكبار السن".

وأضاف "كانت الحلول الترقيعية عبر الطاقة المشتراة باهظة ومكلفة على موارد الدولة المحدودة وتتكرر معها المعاناة بصورة دائمة، الأمر الذي جعلنا نفكر بحلول إستراتيجية لمصلحة اليمن كاملاً حيث كانت البداية عبر تحقيق الاكتفاء لكهرباء حضرموت الوادي والصحراء وعبر نفس الشركة جنرال الكتريك وبواسطة شركة بترومسيلة اليمنية، واليوم نوقع مذكرة تفاهم لكهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا وكهرباء حضرموت الساحل بقدرة 100 ميجا".

وأكد الرئيس أن مشاريع الكهرباء ستتولى من خلال الشراكة مع جنرال الكتريك لإنشاء محطات مماثلة في تعز والحديدة وصنعاء ومأرب وشبوة والمهرة وباقي محافظات الوطن لتحقيق الاكتفاء وتقليل الإنفاق من خلال التشغيل بواسطة الغاز والوقود الثقيل، مشدداً على أهمية سرعة تنفيذ المشروع لاستكماله ومواكبة الصيف القادم.

كما كلّف الرئيس، القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، بالمتابعة المباشرة والميدانية على تفاصيل التجهيزات لخطوط نقل الطاقة مع مؤسسة الكهرباء بعدن وتذليل الصعوبات مع الجهات ذات العلاقة، كما وجه فخامته السلطات التنفيذية بمحافظة حضرموت بتذليل الصعوبات أمام شركة بترومسيلة لتأمين إنجاز مشروع الكهرباء.

من جانبه عبر المدير التجاري لشركة جنرال الكتريك جاجان كاكار والمدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس محمد أحمد بن سميط، عن سرورهما بتوقيع مذكرة التفاهم لإنجاز هذا المشروع الخدمي والحيوي الهام في إطار الشراكة بين الشركتين وبفضل توجيهات ومتابعة وإشراف الرئيس ..

مؤكدين الالتزام بالإيفاء بمتطلبات المشروع وفترته الزمنية .. مشيرين إلى أن الفريق الفني سيشرع ببدء المسح والعمل لتجهيز الموقع والبنى التحتية ووصول المحطة وعمل احتياطات التوسعة المستقبلية في منطقة الحسوة .. لافتين إلى أهمية أن تقوم مؤسسة الكهرباء بعدن بالعمل معها بالتوازي من خلال تطوير وتجهيز خطوط التوزيع والنقل القادرة على استيعاب وتحميل نقل الطاقة الجديدة.

كما أدلى المدير التجاري لشركة جنرال الكتريك عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بتصريح لوسائل الإعلام قال فيه: "سعداء بهذا التعاون ونتطلع إلى تعزيزه في إطار التعاون والشراكة والثقة المتبادلة وسنكون عند مستوى المسؤولية والتحدي وسنقوم بتأهيل وتدريب العمالة المحلية".. لافتاً إلى ارتباط عمل المحطة بكنترول التحكم في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية عبر الأقمار الصناعية.