إلغاء أفخم حفل زفاف صُرفت لأجله ملايين الدولارات لسبب بسيط

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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قالت صحيفة Sabah التركية، إن حفلاً ضخماً لأثرياء هنود تم إلغاؤه بسبب مشاجرة العروسين، فقد توفي أحد أقرباء العريس؛ ليتشاجر بعد ذلك العروسان ويُلغى الحفل الذي كلف 5 ملايين دولار، وكان يفترض أن تحضره المغنية الأميركية بريتني سبيرز.

ويقيم أثرياء هنود أعراساً ضخمة في مدينة أنطاليا التركية. ومنذ مطلع 2018 أقيم 15 زفافاً هندياً بتجهيزات ضخمة صُرفت عليها ملايين الدولارات.

ويقول مديرو شركات السياحة والتنسيق إنه يوجد في أنطاليا ما يقارب 100 فندق مناسبة لإقامة حفلات الزفاف الهندية، وإنه ليس هناك سقف أو حدود لتنظيم الحفلات، ويتم تنفيذ ما يتخيله العروسان ويطلبانه.

تهدف أنطاليا عام 2019 لاستضافة أكثر من 30 حفل زفاف هندي.