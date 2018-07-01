تعرف على رئيس الدولة الذي صدر بحقه اليوم حكم قضائي بالسجن لمدة 24 عاما

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- أ ف ب

عدد القراءات 592

حكم القضاء الكوري الجنوبي اليوم الجمعة على الرئيسة السابقة بارك غيون-هي بالسجن ست سنوات لتلقيها أموالا من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين أخريين لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

وبارك تمضي عقوبة بالسجن 24 عاما بموجب حكم صدر عليها في نيسان/أبريل في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تظاهرات هائلة.

وأدانت محكمة كورية جنوبية نيسان / أبريل الماضي الرئيسة السابقة بارك جون-هي بتلقي رشاوٍ، وأصدرت حكما بسجنها 24 عاما في فضيحة كشفت شبكات من الفساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد.

وقالت المحكمة حينها إن بارك "تواطأت" مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على مبالغ طائلة من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتي؛ لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

وحكمت محكمة منطقة وسط سيول على بارك بالسجن ست سنوات في قضية أموال الاستخبارات وسنتين أخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية.