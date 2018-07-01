فنانة أمريكية شهيرة تكسب 5 ملايين دولار في 5 دقائق.. كيف؟

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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تمكنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، من كسب خمسة ملايين دولار، خلال خمس دقائق فقط.

وعرضت كاردشيان، عبر حسابها في "إنستغرام"، منتجات جديدة من عطور شركة "kkw fragrance" العالمية، لتحصل على خمسة ملايين دولار مقابل ذلك، بحسب "ديلي ميل".

ولم يخلُ العرض الدعائي لكيم كاردشيان من الصور الفاضحة.

وقالت الصحيفة إن شركة العطور باعت العبوة الواحدة بـ45 دولارا.

وأوضحت أن نسبة المبيعات تضاعفت بشكل ملحوظ بعد ترويج كاردشيان لها.