هكذا تم تشييع جثمان الشهيد محمد محمد صالح الأحمر بمأرب - شاهد بالصور

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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جرت ،اليوم الجمعة، بمحافظة مأرب مراسيم التشييع الرسمية والشعبية لجثمان الملحق العسكري بسفارة بلادنا لدى البحرين الشهيد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر بحضور نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح.

كما حضر مراسيم التشييع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين المحليين وأقارب الشهيد وجمع من المواطنين.

وتقدم المشيعون من القادة والمسؤولين والمواطنين بتعازيهم الحارة لنائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأسرة وأقارب وزملاء الشهيد..مشيرين الى التضحيات الكبيرة التي يبذلها اليمنيون، وفي مقدمتهم القوات المسلحة في مسيرة معركة تحرير اليمن من ميليشيا الكهنوت الإمامية.

وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وبطولاته وما قدمه من خدمات عسكرية في مختلف المهام التي تولاها..سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرحم كل الشهداء الأبطال ويحقق النصر لليمن واليمنيين.