هكذا تم تشييع جثمان الشهيد محمد محمد صالح الأحمر بمأرب - شاهد بالصور تفاصيل لقاء حزب المؤتمر الموالي للحوثيين بصنعاء مع السفير الفرنسي .. بماذا طالبوا وماذا تجاهلوا #عاجل تعرف على اغلى أغلى حارس مرمى في العالم الحكومة اليمنية تستعد لمخاطبة ثاني دولة عربية يحكمها الشيعة .. لفتح هذه القضايا 7 تحديات وراء انتقال «رونالدو» إلى يوفنتوس وزير الخارجية اليمني يكشف عن حقيقة صادمة تحاول الأمم المتحدة والدول الغربية التهرب من مواجهتها 3 أندية سعودية فقط احتفظت بمدربيها في الموسم الجديد يتصدرهم «مبابي».. 4 لاعبين تحت 21 عاما هم الأغلى في العالم غريفيت يخشى من الفشل فتوجه إلى واشنطن لحشد دولي جديد لتمرير مشاريعه .. فماذا يخطط رونالدو يقطع علاقته بمدريد بالكامل
جرت ،اليوم الجمعة، بمحافظة مأرب مراسيم التشييع الرسمية والشعبية لجثمان الملحق العسكري بسفارة بلادنا لدى البحرين الشهيد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر بحضور نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح.
كما حضر مراسيم التشييع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين المحليين وأقارب الشهيد وجمع من المواطنين.
وتقدم المشيعون من القادة والمسؤولين والمواطنين بتعازيهم الحارة لنائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأسرة وأقارب وزملاء الشهيد..مشيرين الى التضحيات الكبيرة التي يبذلها اليمنيون، وفي مقدمتهم القوات المسلحة في مسيرة معركة تحرير اليمن من ميليشيا الكهنوت الإمامية.
وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وبطولاته وما قدمه من خدمات عسكرية في مختلف المهام التي تولاها..سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرحم كل الشهداء الأبطال ويحقق النصر لليمن واليمنيين.