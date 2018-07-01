تفاصيل لقاء حزب المؤتمر الموالي للحوثيين بصنعاء مع السفير الفرنسي .. بماذا طالبوا وماذا تجاهلوا #عاجل

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام "الجناح الموالي للحوثيين والتابع للرئيس السابق" وشريكهم في الحكومة الانقلاب الحالية " الشيخ يحيى علي الراعي والأمين العام المساعد للمؤتمر الأستاذة فائقة السيد سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن كريستيان تيستو، ومبعوث الخارجية الفرنسية السيد بير فورنر اليوم بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وفي بداية اللقاء وفي بداية اللقاء ناقش المؤتمرون قضة الغارات الجوية التي يقودها التحالف ضد الحوثيين , وأعتبر حزب المؤتمر أن هناك تصعيدا من دول التحالف , مستنكرين استمرار التصعيد وعمليات القصف اليومية حسب توصيف المؤتمر نت.

كما تناسى حزب المؤتمر المطالبة في اللقاء بجثة الرئيس السابق , الذي مازات جثته مختطفة لدي الحوثيين .

كما أتهم حزب المؤتمر دول التحالف التي تسعى لتحريرهم من هيمنة الحوثيين بأنه يستخدم الاسلحة المحرمة دولياً ومنها القنابل العنقودية واستمرار الحصار الجائر براً وبحراً وجواً.

كما جدد الراعي وفايقة بنت السيد دعوتهما إلى ما اسموه "رفع الحصار وفي مقدمة ذلك رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء.

وشدد حزب المؤتمر التابع لعفاش سابقا إلى ضرورة أن يكون الحل شاملاً وغير مجزأ ويضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن ورفض التدخل في شئونه الداخلية من أي جهة كانت، وأن يقوم الحل على التوافق وتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية بين كافة الاطراف.

من جانبه أكد السفير الفرنسي كريستيان تيستو أن بلاده حريصة على إيقاف الحرب والوصول إلى سلام دائم في اليمن، مشيراً إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأشاد السفير الفرنسي برؤية المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً على أنه حزب مهم لمستقبل اليمن نظراً لما يمثله من تنوع للمجتمع اليمني ورفضه للتطرف .

حضر اللقاء من جانب المؤتمر الشعبي العام أعضاء اللجنة العامة خالد الديني وجلال الرويشان، و فاطمة الخطري، وأعضاء الأمانة العامة عبدالقوي الشميري، والسفير يحيى السياغي، وأمل القمري، ويونس هزاع، وعضو اللجنة الدائمة عضو وفد المؤتمر عايض الشميري.