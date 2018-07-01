تعرف على اغلى أغلى حارس مرمى في العالم

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توصل نادي روما الإيطالي، الخميس، إلى صفقة قيمتها 70 مليون يورو، لينتقل بموجبها حارس مرماه البرازيلي، «أليسون بيكر»، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وبتلك الصفقة يصبح «بيكر» أغلى حارس مرمى في العالم، حيث تفوق على عملاق حراسة المرمى الإيطالي، «جان لويجي بوفون» الذي دفع ناديه السابق يوفنتوس مبلغ 53 مليون يورو مقابل ضمه من بارما عام 2001.

وكان أكبر مبلغ دُفع في تاريخ «البريميرليغ» العام الماضي، وقدره 40 مليون يورو، من مانشستر سيتي للحصول على خدمات الحارس البرازيلي «إيدرسون».

يذكر أن «بيكر» انتقل إلى روما قبل عامين، قادما من إنترناسيونال البرازيلي، ولعب الموسم الماضي 37 مباراة في الدوري الإيطالي ويبلغ من العمر 26 عاما.

ويحمّل جمهور ليفربول حارس مرمى الفريق المسؤولية عن فشل فريقهم في الفوز بألقاب الموسم الماضي، وسَيُسعد خبر انضمام الحارس «بيكر» إلى صفوف فريقهم الكثير منهم.

من ناحية أخرى، قدم «لوريس كاريوس»، حارس ليفربول، مستوى ضعيفا الموسم الماضي ساهم في خسارة الفريق عدة مباريات كانت في متناوله.

وارتكب «كاريوس» خطأين بنهائي دوري أبطال أوروبا، كلف بهم فريقه هدفين متتاليين أمام ريال مدريد ساهما في ضياع البطولة من الفريق الإنجليزي الذي خسر 3-1.

وأنهى ليفربول «البريميرليغ» الموسم الماضي في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وسجل لاعبو الفريق 84 هدفا، جاء 34 منها بواسطة نجمه «محمد صلاح» الذي أصبح الهداف التاريخي للبطولة في شكلها الحالي.