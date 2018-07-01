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التجمع اليمني للاصلاح

الحكومة اليمنية تستعد لمخاطبة ثاني دولة عربية يحكمها الشيعة .. لفتح هذه القضايا

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب
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قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الحكومة اليمنية تعد لمخاطبة الحكومة العراقية والاستفسار منها حول تصريحات أطلقتها ميليشيات شيعية متطرفة في العراق.

وأكد أن اليمن يعمل وفق العمل العربي المشترك الذي يشدد على عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية. وقال الوزير إن الحكومة اليمنية تنتظر الرد من لبنان حول تدخلات «حزب الله»، في إشارة إلى الرسالة التي بعث بها اليماني إلى نظيره اللبناني جبران باسيل وقوبلت بالصمت حتى اللحظة.

كما اتهمت وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إيران، باستغلال جزر غير مأهولة في البحر الأحمر للتهريب.

وقال اليماني في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الأدلة التي رصدها تحالف دعم الشرعية والتقارير التي قُدمت إلى عدد من الدول الحليفة تكشف أن الإيرانيين نفّذوا عمليات إنزال في جزر قرب الساحل الغربي لليمن، وأن الميليشيات الحوثية تقوم لاحقاً بتهريب ما يجري جلبه إلى الداخل اليمني.

وأوضح اليماني أنه يجري أحياناً التحفظ على بعض تلك الحمولات، إلا أنه أشار إلى صعوبة مراقبة تلك المساحات الشاسعة.

 
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