7 تحديات وراء انتقال «رونالدو» إلى يوفنتوس

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 352

فاجأ النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو»، عشاق كرة القدم بمختلف دول العالم، بقرار رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بعد 9 سنوات قضاها معه، وانتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع صاحب الـ33 عاما، عقد انتقاله إلى يوفنتوس لمدة 4 مواسم قادمة، براتب سنوي يقدر بـ30 مليون يورو، ومقابل 100 مليون يورو لناديه السابق ريال مدريد.

وفي هذا الإطار رصدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، التحديات التي دفعت «رونالدو» للرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس، وهي على النحو التالي:

نفي صفة المنتهي

أكدت الصحيفة أن «رونالدو» يعاني من هاجس تقدم العمر، ويسعى لإثبات أن لديه ما يقدمه وأنه في أفضل مستوياته، وهو الذي صرح في وقت سابق «أنا في سن 23 وليس 33»، لذلك انتقل إلى يوفنتوس بعد أن قرر الرحيل عن ريال مدريد وليس كما يفعل معظم النجوم بنهاية مسيرتهم بالانتقال إلى أمريكا أو الصين.

مزاحمة «خينتو»

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيزنزليغ»، هي المفضلة لدى «رونالدو» والأقرب إلى قلبه، فهو حطم فيها جميع الأرقام القياسية، ويعد أكثر لاعب حقق اللقب بنظام البطولة الجديد بواقع 5 مرات.

ويعتبر النجم البرتغالي أحد أساطير هذه البطولة، ولكنه يسعى ليكون أسطورتها الأكبر من خلال تحقيق اللقب السادس لمعادلة الرقم القياسي المسجلة باسم «خينتو» أسطورة الريال الذي أحرزها 6 مرات منذ تأسيس البطولة.

معادلة إنجاز «سيدورف»

لا يوجد سوى أسطورة الكرة الهولندية «كلارنس سيدورف» نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة هي أياكس الهولندي وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، ويملك «رونالدو» فرصة لمعادلة هذا الإنجاز بعد التحاقه بيوفنتوس، فلو وقع لناديه السابق مانشستر يونايتد لن يحصل على فرصة كهذه.

الفوز بالدوري في 3 بلدان مختلفة

يوفنتوس مسيطر على الكرة الإيطالية بشكل مطلق في السنوات الأخيرة، وسيسعى «رونالدو» للفوز بلقب الدوري الإيطالي «سيريا آ» ليحصل على لقب الدوري في 3 بلدان أوروبية بعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

دخول تاريخ «سيريا آ»

سيحاول «رونالدو» بكل تأكيد تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد فقط، ويحمل هذا الرقم أسطورة تورينو، «جينتو روسيتي» الذي سجل 36 هدفا موسم 1928-1929، أي قبل 100 عام تقريبا، بينما يعد الهداف التاريخي ليوفنتوس في البطولة بموسم واحد هو «فيرينك هيرزر» الذي سجل 35 هدفا موسم 1925-1926.

الفوز بالحذاء الذهبي مع 3 أندية مختلفة

لم يسبق لأي لاعب أن تمكن من الفوز بلقب الحذاء الذهبي مع 3 أندية مختلفة وفي 3 دوريات أوروبية، «رونالدو» حقق جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات في إنجلترا وأسبانيا، وهو يطمح للفوز بها للمرة الخامسة بإنجاز تاريخي غير مسبوق.

الفوز بالكرة الذهبية السادسة

«رونالدو» كان يعلم جيدا أن انتقاله ليوفنتوس سيبقي على حظوظه قائمة في سباق الكرة الذهبية، بل ربما يزيد من أسهمه بعد الموجة الإعلامية التي اندلعت من أجله، ويأمل الآن أن يفض شراكته مع «ليونيل ميسي» ويحصل على الكرة الذهبية السادسة كأول لاعب بالتاريخ يحقق هذا الإنجاز.