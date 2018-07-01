وزير الخارجية اليمني يكشف عن حقيقة صادمة تحاول الأمم المتحدة والدول الغربية التهرب من مواجهتها

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن خلاصة الأهداف والنوايا الحوثية للمرحلة القادمة, من خلال نتائج العديد من اللقاءات مع الأطراف الدولية والمحلية مع الحوثيين , وهي نتيجة تكشف مدى العبث الحوثي بالوقت والدم اليمني, لرفضهم الانصياع لأي عمل سياسي أو المضي في عملية سياسية للخروج باليمن من مأزق الانقلاب والاقتتال .

حيث أوضح خالد اليماني في تصريحات صحفية أن الانقلابين يريدون البقاء طرفا مسلحا حتى بعد تسليم المناطق التي يسيطرون عليها، وأنهم يريدون أن يكونوا في اليمن مثل وضع «حزب الله» الذي يتعايش مع النظام السياسي ويبقى الرقم المعطل للحياة السياسية والاجتماعية. وأكد اليماني أن هذا أمر لا تقبل به الحكومة اليمنية أو أي دولة ذات سيادة.

وأوضح وزير الخارجية إلى «مبادرة الحديدة» التي ناقشها المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال زياراته لليمن والمنطقة. وقال اليماني إن العنصر الرئيسي في المبادرة المتمثل في «الانسحاب الكامل» للميليشيات من الحديدة ومينائها لم يُقبل.