3 أندية سعودية فقط احتفظت بمدربيها في الموسم الجديد

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تواصل الأندية السعودية استعداداتها لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019، من خلال إقامة المعسكرات الإعدادية داخل المملكة وخارجها، بجانب تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين المميزين، وقبل كل هذا التعاقد عقول تدريبية قادرة على إحداث الفارق.
وفضلت عديد من إدارات الأندية القيام بثورة تصحيح قبل بداية الموسم الجديد عبر الاستعانة بمدراء فنيين جدد وتوجيه الشكر للقدامى.
ووصل عدد الأندية التي استعانت بمدراء فنيين جدد 13 نادٍ فيما قررت 3 أندية فقط الإبقاء على مدربيها.
وفي هذا الإطار نستعرض قائمة الأندية التي استعانة بمدربين جدد، وهم:
الباطن: «فرانك فيركاوتيرن».
القادسية: «ألكسندر ستانوجيفيتش».
التعاون: «بيدور إيمانويل».
الفيصلي: «ميريشيا ريدنيك».
الحزم: «دانيال إيسايلا».
أحد: «فرانسيسكو آرسي».
الوحدة: «فابيو كاريلي».
الهلال: «خورخي جيسوس».
أهلي جدة: «بابلو جويدي».
اتحاد جدة: «رامون دياز».
النصر: «دانييال كارينيو».
الشباب: «ماريو سوموديكا».
الاتفاق: «ليوناردو راموس».
أما الأندية التي احتفظت بمدربيها، فهم:
الرائد: «الكسندر اليتش».
الفيحاء: «جوستافو كوستاس».
الفتح: «فتحي الجبال».
وفي الموسم الجديد 2018-2019، يوجد 16 مدربا من 9 جنسيات مختلفة، ليس من بينها السعودية، فهناك 3 أرجنتينيين، 2 من كل من أوروغواي والبرتغال وبلجيكا ورومانيا وصربيا، بالإضافة إلى مدرب من كل من باراغواي والبرازيل وتونس.
تجدر الإشارة إلى أن الهلال هو حامل لقب دوري المحترفين السعودي في آخر موسمين، 2016-2017 و2017-2018، وذلك تحت قيادة 4 مدربين هم الأرجنتيني «رامون دياز»، مدرب اتحاد جدة الحالي، ومواطنه «خوان براون»، والأوروغوياني «جوستافو ماتوساس»، والروماني «ماريوس سيبريا».