يتصدرهم «مبابي».. 4 لاعبين تحت 21 عاما هم الأغلى في العالم

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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خطف اللاعب الفرنسي الشاب «كيليان مبابي»، الأنظار في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا، بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده باللقب الثاني في تاريخه.

وتوج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 بعدما فاز على منتخب كرواتيا، في المباراة النهائية، بنتيجة 4-2.

وشارك «مبابي» في جميع مباريات المنتخب الفرنسي في البطولة، وأحرز 4 أهداف خلال 6 مباريات بما فيهم المباراة النهائية، كما قدم لزملائه تمريرة حاسمة.

وفي هذا الإطار أكد موقع «سوكريكس 20» أن «مبابي» يتصدر قائمة أغلى اللاعبين الشباب في العالم الذين أعمارهم تحت 21 عاماً.

وأشار إلى أن قيمة مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وصلت إلى 192.3 مليون يورو، حيث ارتفعت بما يعادل 61.7 مليون يورو.

وأضاف «سوكريكس 20»، أن لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي «ماركوس راشفورد»، يأتي في المركز الثاني من قائمة أغلى اللاعبين تحت 21 عاماً في العالم بقيمة 89.2 مليون يورو، وجاء في المركز الثالث مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي «غابرييل غيسوس» بـ88 مليون يورو.

وفي المركز الرابع جاء نجم نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي «عثمان ديمبيلي» بقيمة 84.3 مليون، وذلك على الرغم من قلة مشاركته مع الفريق الكاتالوني في الموسم المنصرم.