  غريفيت يخشى من الفشل فتوجه إلى واشنطن لحشد دولي جديد لتمرير مشاريعه .. فماذا يخطط

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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قالت صحيفة سعودية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يجري مشاورات ولقاءات دبلوماسية هذه الأيام في العاصمة الأميركية واشنطن من أجل الترويج لخطط التسوية للأزمة اليمنية.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن غريفيث يسعى مارتن إلى إيجاد حلول ودعم دولي في تحقيق مسيرته في اليمن، وذلك لإنهاء الصراع وتطبيق القرار الصادر من الأمم المتحدة 2216 الخاص بالشأن اليمني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية موثوقة أن المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، سيلتقي وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وعددا من السياسيين من أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، ودبلوماسيين آخرين.

وأفادت أن غريفيث انخرط منذ أشهر في جولاته المكوكية بين صنعاء ومسقط وجدة ونيويورك –والآن- واشنطن، وذلك في محاولة لتجنيب مدينة الحديدة معركة عسكرية أخرى بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

واعتبرت أن التوصل إلى اتفاق بين المبعوث الأممي مع الميليشيات الحوثية يواجه تحديات كبيرة، وذلك بسبب تعنت الحوثيين في مطالبهم ومقاومتهم، إلا أن المحاولات التي يجريها غريفيث لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2216 من أجل السلام وعدم التوصل إلى طريق مسدود، تلقى دعما دوليا، وخصوصا من تحالف دعم الشرعية، وهو يعمل على أن يحدث تقدما في مهامه.

وأضافت «تأتي نقاط التلاقي في الاهتمامات بين غريفيث وبومبيو في الملف اليمني، عند مناقشة التدخلات الإيرانية في اليمن، خصوصا أن الولايات المتحدة تقود حربا اقتصادية ضد إيران بعد خروجها من الاتفاق النووي، وذلك لإعادة الإيرانيين إلى طاولة الحوار وإعادة صياغة الاتفاق».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد أجرى محادثات مع ريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، ويوسف العتيبة السفير الإماراتي إلى واشنطن، وذلك لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي لمدينة الحديدة اليمنية، وتحقيق عملية السلام والدفع باتجاه حل سياسي في اليمن.