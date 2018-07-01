رونالدو يقطع علاقته بمدريد بالكامل  

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- يورو اسبورت

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يبحث كريستيانو رونالدو عن قطع علاقته بمدريد بالكامل بعد أن انتقل ليوفنتوس هذا الشهر منهياً 9 سنوات من اللعب بقميص ريال مدريد.



وقالت "كوريو دي مانها" أن رونالدو يرغب بالتخلص من كل أملاكه داخل مدريد حيث اختار بيع البيت الذي كان يسكنه ونقل سياراته لإيطاليا وإنهاء كل النشاطات التي كان قد بدأها بالعاصمة الإسبانية.

وقد تساعد هذه الخطوة رونالدو على قطع الطريق أمام محكمة التهرب الضريبي حيث من الممكن أن يتسبب هذا بإغلاق القضية أو تقليل تأثيرها بعد أن اتُهم البرتغالي بعدم التصريح عن حقوقه الصورية لعدة سنوات.

تخلي رونالدو عن إسبانيا قد يعني إيقاف مشروع بناء فندق "كريستيانو رونالدو" في مدريد والذي كان اللاعب يشرع لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة.

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وبحسب الصحف فإن ابن اللاعب كريستيانو جونيور بدا غير مرتاح لنقل مدرسته والابتعاد عن أصدقائه والفريق الذي كان يلعب بصفوفه من أجل الانتقال لتورينو عدا أن حبيبة رونالدو جورجينا هي أيضاً إسبانية.