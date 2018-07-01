تعرف على خليفة رونالدو وصاحب الرقم 7 في ريال مدريد

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يحلم لاعبو كرة القدم في الأندية الأوروبية الكبيرة بارتداء قمصانٍ تحمل أرقاماً معينة، تعود لأساطير لعبت بها خلال السنوات السابقة، وهو ما أصبح يشكل هاجساً لدى النجوم الشباب الذين يطمحون للسير على خطى هؤلاء الأساطير.

ويُعتبر القميص الذي يحمل رقم 7 في نادي ريال مدريد الإسباني، أسطورة بحد ذاته بسبب ارتدائه من قبل لاعبين نجوم خلدوا أسماءهم في تاريخ كرة القدم مثل إيميليو بوتراغينيو، وراؤول غونزالس، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، ما دفع اللاعب الشاب ماركو أسينسيو لطلبه من المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي.

وكشفت صحيفة "الديفينسا سنترال" الإسبانية، عن طلب ماركو أسينسيو من المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي تغيير رقمه من 20 إلى 7، خاصة أنه متاح بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحفية، أن اللاعب الشاب ماركو أسينسيو صاحب الـ22، يتمنى أن يكون بديلاً للنجم البرتغالي في مركزه بالملعب، وبحمل رقمه الذي كان يرتديه رغم الأخبار التي تتحدث عن إمكانية قدوم نجوم مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا، والبلجيكي إيدين هازارد إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن أسينسيو يرى أن كل الأسماء المطروحة للقدوم إلى الميرنغي خلال الصيف لن تحمل الرقم 7، لأنه يريد أن يثبت حبه لصديقه كريستيانو رونالدو، ويرغب بالحفاظ على نفس الرقم في الموسم المقبل.

ونجح اللاعب الشاب ماركو أسينسيو في فرض نفسه بريال مدريد الإسباني، بعد أن قدم مستويات كبيرة مع النادي، خاصة مساهمته المباشرة في إحراز "الملكي" دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.