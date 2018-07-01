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التجمع اليمني للاصلاح

تعرف على سبب تراجع أسعار النفط

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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سجلت أسعار النفط ،يوم الخميس 19يوليو/تموز 2018م،تراجعاً في تداولاتها متأثرة بقفزة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية بما فاق التوقعات.

 وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.27 بالمائة إلى 72.7 دولارا للبرميل.

 ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.13 بالمائة إلى 68.67 دولارا للبرميل.

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