مواجهات مشتعلة غربي تعز والمليشيا تتكبد خسائر

الجمعة 20 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اندلعت مواجهات عنيفة ،يوم الخميس 19يوليو/تموز2018م،بين قوات الجيش الوطني من جهة ،وبين ميليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة اخرى في عدد من الجبهات غرب محافظة تعز .

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب إثر هجوم للمليشيا الحوثية المتمركزة في جبل المنعم، ومنطقتي الربيعي، وحذران، على تحصينات ومواقع أبطال الجيش الوطني في منطقة الصياحي .

وأكدت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم واجبار المليشيا الحوثية على التراجع والفرار.

ولفتت المصادر الى أن المعارك متدت إلى قرية ماتع، وتبة الخلوة، ومنطقة الأشعاب، تخللها تبادل لنيران كثيفة وقصف مدفعي، فيما دارت مواجهات عنيفة في مناطق بير نعمة، والخربة، وجواعة، وفي محيط جبل العويد.