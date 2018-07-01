الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا في سماء مأرب

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اعلنت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الخميس 19يوليو/تموز2018م، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في سماء محافظة مأرب (شرق اليمن).

ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مأرب.

وكانت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية زعمت أن الطائرة استهدفت القصر الجمهوري في محافظة مأرب.