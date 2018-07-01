شرطة تعز تدعو المتضررين من العصابات المسلحة لتقيد بلاغاتهم

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دعت الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز، اليوم الخميس19يوليو/تموز2018م، المواطنين في مدينة تعز الذين تعرضت منازلهم أو محلاتهم للنهب أو تم الاستيلاء عليها من قِبل عصابات مسلحة أو أفراد للتوجه إلى قسم الشرطة في المنطقة أو إدارة البحث الجنائي لتقييد بلاغاتهم بشكل رسمي.
وبحسب مركز الإعلام الأمني للمحافظة فقد أكد شرطة تعز، على أهمية وضرورة أن يحتوي البلاغ على بيانات المالك، وتاريخ الاعتداء والجهة التي تتبعها العصابة أو أسماء الأفراد.
وأوضحت الشرطة أن هذه الإجراءات تأتي لتتمكن اللجنة المكلفة من معالجة إشكالياتهم وإنصاف المتضررين جرّاء الأوضاع التي تشهدها تعز نتيجة حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية.