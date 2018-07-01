الحوثيون يلاحقون «اسرة الضحية الشرقي» ويرسلون «مصور وعشرات المسلحين» الى قريته

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 1203

قال صحفي وناشط حقوقي اليوم الخميس 19 يوليو /تموز 2018م «بأن الحوثيين ارسلوا امس الاربعاء مصور تلفزيوني يتبع قناة المسيرة ونحو ثلاثين مسلحا الى قرية المختطف المفرج عن منير الشرقي لانتزاع تصريح من والده يبرئ مليشيا الحوثي من تعذيبه».

وقال حسين الصوفي- وهو رئيس المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين- في تصريح لمأرب برس «ان والد الشرفي رفض ان يصرح لهم، رغم مساومته بمبالغ مالية كبيرة وتهديده».

واشار الصوفي، أن المليشيات التي قدمت الى قرية الشرفي في محافظة ذمار هددوا والد منير فكان رده « لو تقطعوني قطعة قطعة أو تعذبوني مثل ابني ما تنتزعوا مني كلمة».

وبعد رفض والد منير الشرقي التصريح لاعلامهم بأنهم بريئون من تعذيبه ولا علاقة لهم بذلك, اتهموا ابنه بالعمالة والتخابر مع التحالف وقالوا انه يستحق ما حصل له».

وبحسب الصوفي «تقع قرية منير الشرقي في مديرية وصاب العالي في منطقة وعرة لا تصلها حتى وسائل النقل ما اضطر الحوثيين الى ايقاف اطقمهم في منطقة بعيدة والمشي الى القرية على الاقدام ولهذا عجزوا عن اختطاف والد منير بالقوة أو الاستمرار في محاصرة منزله».

هذا فيما نقل موقع العاصمة اون لاين عن مصادره قولها «أن مليشيات الحوثي الانقلابية، وبعد اقتحام قرية المختطف المفرج عنه "منير الشرقي" امس الاربعاء قامت بمطاردة والده وعدد من أقربائه وأجبرتهم على الادلاء بتصريحات تبرئ الجماعة من اختطاف المذكور وتعذيبه».

وبحسب المصادر فإنه بالرغم من تمكن والد "منير الشرقي" من الفرار إلى خارج القرية، في محاولة منه لتحاشي الحديث قسريًا أمام القناة الناطقة باسم الحوثيين، إلا أن عناصر الحوثيين لاحقته إلى مكان فراره وأرغمته تحت قوة السلاح للإدلاء بتصريح ينفي التهمة عنهم والقول بأن ابنه مختل عقليا.

وشكلت قضية الشاب الشرقي صدمة كبيرة في المجتمع اليمني بعد نشر صوره وعليه اثار التعذيب والحرق' حيث خرج من سجون المليشيات بعد اكثر من عام على اختطافه وهو بحالة صحية سيئة وفاقد للعقل .

ووصل الشرقي قبل ايام الى محافظة مأرب وبدأ بتلقي الرعاية الصحية في هيئة مستشفى مأرب العام.