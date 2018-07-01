عاجل : نجاة مسئول أمني في أحد مناطق الشرعية من عملية اغتيال

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أمطر مسلحون مجهولون وابلا من الرصاص على مدير قسم شرطة منطقة الحصب، غرب مدينة تعز، بهدف اغتياله لكنه نجا بأعجوبة .
وقالت مصادر أمنية إن الرائد عاصم قاسم عقلان، مدير قسم شرطة الحصب، نجا من محاولة اغتيال أثناء مروره بالقرب من مستشفى الصفوة وسط المدينة.