عاجل : نجاة مسئول أمني في أحد مناطق الشرعية من عملية اغتيال

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أمطر مسلحون مجهولون وابلا من الرصاص على مدير قسم شرطة منطقة الحصب، غرب مدينة تعز، بهدف اغتياله لكنه نجا بأعجوبة .

وقالت مصادر أمنية إن الرائد عاصم قاسم عقلان، مدير قسم شرطة الحصب، نجا من محاولة اغتيال أثناء مروره بالقرب من مستشفى الصفوة وسط المدينة.