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شاهد : خلاف يتطور الى صفعات متبادلة بين «محامية ورجل دين» على الهواء

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أدى خلاف بين محامية ورجل دين في الهند أثناء استضافتهما بإحدى المحطات الفضائية لمناقشة "الطلاق الثلاثي"، إلى اشتباك عنيف وتبادل الصفع على الوجه.

وكانت المحامية بالمحكمة العليا الهندية وتدعى فرح فايز بحسب رأيها، ترى أن الطلاق الثلاثي ليس شكلًا من أشكال الطلاق المعترف به في القرآن، وهو الأمر الذي يرفضه رجل الدين مفتي إعجاز أرشد القاسمي، ما أدى إلى احتدام النقاش وتبادل الصفع على الوجه فيما بينهما.

في المقابل، قامت السلطات الأمنية بالقبض على رجل الدين، متهمة إياه بالاعتداء على المحامية، وهو الأمر الذي وثقه البرنامج الحواري على القناة الفضائية Zee Hindustan الإخبارية.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها اشتباك على قضية الطلاق الثلاثي، حيث سبق أن نشبت معركة بين هنديات مسلمات تساندهن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية العاملة بالهند، وعدد من رجال السياسة من جانب، وبين الجماعات الإسلامية من جانب آخر، التي تقر هذا النوع من الطلاق.

شاهد الفيديو/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jru8fhNNepc

 
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