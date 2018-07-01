عاجل : اقتحامات واسعة لمحلات الصرافة وعمليات نهب بعشرات الملايين

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في هيجان إجرامي لصوصي غير معهود شنت مجاميع من العصابات الحوثية , سلسلة من الاقتحامات على محلات الصرافة بمحافظة البيضاء , بهدف نهب العملات النقدية من الطبعات الجديدة من محلات الصرافة بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس "ان المليشيات الحوثية نفذت حملات مداهمات لمحلات الصرافة في مدينة البيضاء (مركز المحافظة) وقامت بنهب عشرات الملايين من الطبعات النقدية الجديدة للعملات اليمنية من فئتي 500 ، 1000 ريال .
وأفادت المصادر ان عمليات النهب طالت جميع محلات الصرافة في المدينة ، حيث تجاوزت المبالغ المنهوبة من بعض المحلات 20 مليون ريال من المحل الواحد .
تأتي هذه الحملة عقب توجيهات حوثية عليا إلى محلات الصرافة بالتعامل بالعملة النقدية الجديدة التي كانوا يطلقون عليها عملة الدواعش , بعد رفض السلطات المحلية في مأرب بيع أي كميات من الغاز او المشتقات النفطية الا بالعملة الجديدة .