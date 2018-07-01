عبد الملك الحوثي يقدم عرضا جديدا إلى السعودية والإمارات #عاجل

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قدم زعيم المليشيات الحوثية" في اليمن، عبد الملك الحوثي، عرضا جديدا بعد تهاوي العروض السابقة التي قدمها , ووجه عرضه إلى كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، لإيقاف القصف الصاروخي على الرياض وأبو ظبي.
وجدد زعيم المليشيات، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، "التأكيد على استعدادهم لوقف القصف الصاروخي على السعودية والإمارات، إذا أوقف التحالف القصف على اليمن، مشدداً إلى أن موقف الجماعة من الأساس هو الدفاع عن النفس".
وقال إن "السلاح المتواجد مع (التحالف) أكثر وأحدث من المتواجد مع (مليشاته) .
ونوه زعيم المليشيات إلى أن "مسألة تشكيل حكومة يمنية ضمن حل سياسي على قاعدة الشراكة كان ممكنا من البداية بشهادة المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر، مؤكداً أن الحرب على اليمن ليست من أجل تشكيل الحكومة بل هدفها الحقيقي السيطرة على اليمن أرضاً وإنساناً.