صورة رونالدو بقميص اليوفي تحقق رقما قياسيا على إنستغرام

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حظيت الصورة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا لنادي يوفنتوس الإيطالي، بقميص السيدة العجوز على متابعة تاريخية على صفحته الرسمية على "إنستغرام".
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن صورة رونالدو الأولى بقميص يوفنتوس، باتت أكثر صورة تفاعلا في تاريخ الموقع بعد أن اقتربت نسبة التفاعل من 11.5 مليونا.
وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، وبلغت قيمة الصفقة 100 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ4 سنوات، وسيحصل صاحب الـ33 عاما على 30 مليون يورو سنويا.