السعودية تعلن «خبرا مفرحا» لكل اليمنيين وتبدأ بهذه الخطوة

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعة خاصة

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قالت السعودية امس الاربعاء 18 يوليو/ تموز 2018 م انها بدأت بدعم اليمن ماليا ليتمكن التجار اليمنيين من استيراد المواد الغذائية .

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بدء دعم المملكة في تغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنين للمواد الغذائية الأساسية، وذلك من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني.

وقال السفير السعودي في تغريدات على حسابه بتويتر" إن المملكة تدعم البنك المركزي اليمني لتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنين للمواد الغذائية الأساسية من (قمح، وأرز، وسكر، وحليب، وزيوت الطعام)".

وحسب آل جابر، فإن ذلك يأتي بهدف زيادة حجم الواردات من هذه المواد، وزيادة حجم عرضها في السوق لخفض أسعارها على الشقيق اليمني في أي مكان من اليمن دون تمييز، لتخطي الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثي".

وأكد" أن تغطية المملكة للاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن استراتيجية المملكة والتحالف لزيادة حجم الواردات لليمن وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح الطرق ضمن خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.

يذكر أنه في 16 يناير/ كانون الثاني قررت المملكة العربية السعودية، إيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني في محاولة منها لوقف تدهور الاقتصاد.

وقال اقتصاديون لمأرب برس ان من شأن الخطوة السعودية هذه أن تؤدي الى انخفاض الاسعار في السوق اليمنية وتراجع اسعار صرف العملات امام العملة المحلية وتحديدا الدولار الامريكي .