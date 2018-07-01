اتصالات فرنسية مع الانقلابيين ووفد رفيع المستوى في صنعاء لهذه المهمة

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-أ ف ب.

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اجتمع السفير الفرنسي في اليمن المقيم في الرياض كريستيان تيستو، أمس الأربعاء 18يوليو/تموز2018م في صنعاء بقادة الانقلابيين الحوثيين وبحث معهم مسائل «إنسانية»، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي.

وأضاف المصدر: «إثر اجتماع الخبراء حول الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد بباريس في 27 يونيو، زار كريستيان تيستو أمس صنعاء في زيارة تركز على القضايا الإنسانية»، مشيرا إلى أن فرنسا تقيم اتصالات مع الحوثيين تهدف أساسا إلى تحسين الوضع الإنساني الذي لا يزال مأسويا»، يأتي ذلك فيما تمنع الميليشيات الحوثية المعونات الإغاثية عن المدنيين بسبب مصادرتها.

ويحاول المبعوث الدولي مارتن غريفيث حاليا التوصل الى اتفاق لتفادي المعارك في مدينة الحديدة ذات الأهمية البالغة خصوصا بسبب مينائها الذي تصل إليه المساعدات الإنسانية.