تهاوي جديد في محافظة صعدة والجيش الوطني يفرض حصارا على أحد المديريات

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مارب

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نجح اليوم الجيش الوطني في فرض تقدم عسكري جديد , حيث تم فرض حصار على المليشيا الحوثية في مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن)

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم من جميع الجهات. لافتا إلى أن المعارك على أشدها.

وأضاف -قبل قليل في خبر عاجل- "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف تحرر جبال العبد والوسط بمديرية باقم وتمكنت من قطع خط إمداد المليشيات الحوثية الذي يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم"

وتشهد عدة جبهات بمحافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي، معارك عنيفة، وسط تقدم قوات الجيش الوطني المدعوم بمقاتلات التحالف العربي..a