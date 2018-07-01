تهاوي جديد في محافظة صعدة والجيش الوطني يفرض حصارا على أحد المديريات اغتيال مسئول أمني رفيع في محافظة عدن .. #عاجل ترتيبات جديدة يجريها الفريق علي محسن لجبهة البيضاء شاهد بالصور... ما فعلته رئيسة كرواتيا في نهائي كأس العالم الأفراج عن أحد قيادات حزب الإصلاح كانت معتقلا في أحد سجون الجنوب الحكومة اليمنية تفضح الأمم المتحدة رسميا نائبة فرنسية تتغنى في مأرب وتقدم هذه الشهادة للتاريخ زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان العامة إلى دائرة الاستخبارات العسكرية إنيستا يبدأ مسيرته الاحد القادم في الدوري الياباني وكيل مأرب يتفقد سير امتحانات الثانوية في صرواح
نجح اليوم الجيش الوطني في فرض تقدم عسكري جديد , حيث تم فرض حصار على المليشيا الحوثية في مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن)
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم من جميع الجهات. لافتا إلى أن المعارك على أشدها.
وأضاف -قبل قليل في خبر عاجل- "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف تحرر جبال العبد والوسط بمديرية باقم وتمكنت من قطع خط إمداد المليشيات الحوثية الذي يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم"
وتشهد عدة جبهات بمحافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي، معارك عنيفة، وسط تقدم قوات الجيش الوطني المدعوم بمقاتلات التحالف العربي..a