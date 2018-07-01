تهاوي جديد في محافظة صعدة والجيش الوطني يفرض حصارا على أحد المديريات اغتيال مسئول أمني رفيع في محافظة عدن .. #عاجل ترتيبات جديدة يجريها الفريق علي محسن لجبهة البيضاء شاهد بالصور... ما فعلته رئيسة كرواتيا في نهائي كأس العالم الأفراج عن أحد قيادات حزب الإصلاح كانت معتقلا في أحد سجون الجنوب الحكومة اليمنية تفضح الأمم المتحدة رسميا نائبة فرنسية تتغنى في مأرب وتقدم هذه الشهادة للتاريخ زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان العامة إلى دائرة الاستخبارات العسكرية إنيستا يبدأ مسيرته الاحد القادم في الدوري الياباني وكيل مأرب يتفقد سير امتحانات الثانوية في صرواح
بشكل غريب وملحوظ كثفت جهات مجهولة عملها الاجرامي في محافظة عدن حيث اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، مسؤولا أمنيا بارزا في مديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
حيث استشهد مدير البحث الجنائي في سجن المنصورة العقيد سيف احمد الضالعي بالقرب من محطة اكسبرس في مديرية المنصورة , على يد المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجة نارية .
وأضافت المصادر ان جثة العقيد الضالعي نقلت إلى مستشفى النقيب بعد ان سقط قتيلا على الفور فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة.