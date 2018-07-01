اغتيال مسئول أمني رفيع في محافظة عدن .. #عاجل

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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بشكل غريب وملحوظ كثفت جهات مجهولة عملها الاجرامي في محافظة عدن حيث اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، مسؤولا أمنيا بارزا في مديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

حيث استشهد مدير البحث الجنائي في سجن المنصورة العقيد سيف احمد الضالعي بالقرب من محطة اكسبرس في مديرية المنصورة , على يد المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجة نارية .

وأضافت المصادر ان جثة العقيد الضالعي نقلت إلى مستشفى النقيب بعد ان سقط قتيلا على الفور فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة.