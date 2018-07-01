ترتيبات جديدة يجري الفريق علي محسن لجبهة البيضاء

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-مارب

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التقى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، بالقيادات العسكرية لمحافظة البيضاء (قانيه، وناطع) لمناقشة المستجدات الميدانية.

وفي اللقاء شدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود ومواصلة السير حتى استكمال تحرير البيضاء ورفع المعاناة التي خلفتها الميليشيات على أبناء المحافظة خلال السنوات الماضية والعمل على تنفيذ الخطط العسكرية والجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين.

وبارك نائب الرئيس الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة والملاحم الخالدة التي يسطرونها في مختلف جبهات المحافظة، مؤكداً بأن استكمال تحرير المحافظة قادم لا محالة في إطار تحرير اليمن وبناء دولته الاتحادية.

وحمل نائب الرئيس تحياته وتهانيه للمرابطين في جبهات القتال من أبطال الجيش وأحرار اليمن وقوات التحالف الذين يسطرون بدمائهم الزكية ملاحم لن ينساها التاريخ وبطولات ضد الكهنوت ستدرسها الأجيال..مثمناً الدعم الأخوي الصادق للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماته في تحقيق الانتصار في البيضاء وفي مختلف الجبهات.

من جانبهم قدم القادة موجزاً عن الأوضاع الميدانية واستكمال تنفيذ التوجيهات العسكرية والمعنويات القتالية العالية للأبطال المقاتلين، معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية ودعم الأشقاء في التحالف.