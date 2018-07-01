الأفراج عن أحد قيادات حزب الإصلاح كانت معتقلا في أحد سجون الجنوب

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أطلقت اليوم السلطات الأمنية بمحافظة عدن سراح القيادي البارز بحزب الإصلاح بمحافظة عدن الشيخ نضال باحويرث" عقب عملية اختطاف دامت أربعة اشهر, كان معتقلا في سجن البحث الجنائي بمدينة خور مكسر.

وسبق للأهالي بعدن أن نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بسجون أمن عدن من بينهم باحويرث إمام وخطيب مسجد الذهيبي بعدن.

وكانت قوة من مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن قامت في نهاية مارس الماضي باختطاف باحويرث من أمام مسجده "الذهيبي" وسط مدينة كريتر بدون تهمة تذكر؛ ناهيك عن عدم إفصاح الأمن عن هوية القوة التي نفذت الاختطاف حينها.

ونقل باحويرث خلال الايام القليلة الماضية من سجن قاعدة "وضاح" السري بجولد مور التابع ليسران المقطري إلى سجن البحث الجنائي ويعد "نضال باحويرث".