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التجمع اليمني للاصلاح

الحكومة اليمنية تفضح الأمم المتحدة رسميا

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-مارب
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أكد وزير الخارجية خالد اليماني، رفض الحكومة اليمنية تجزئة حل الأزمة اليمنية.

ودعا اليماني خلال لقاء صحفيين في العاصمة السعودي الرياض بحسب مانقلت" الشرق الأوسط" الى خروج مليشيات الحوثي من كامل مناطق الساحل الغربي ومدينة الحديدة ومينائها وموانئ الصليف ورأس عيسى.

كما فضح وزير الخارجية اليمني تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنساني في اليمن مؤكدا أنه غير منصف, وهي رسالة واضحة من الجانب اليمني للأمم المتحدة التي تحاول تزييف الحقائق والتستر على جرائم الحوثيين .

وأشار إلى أنه في حال رفضت الميليشيات الانقلابية الانسحاب فإن قوات الشرعية لن يكون أمامها خيار سوى الاستمرار في تحرير المناطق المتبقية بما في ذلك صنعاء على غرار ما فعلت في عدن.

وقال "إن مبدأ القبول بالانسحاب جاء بموجب القرار الأممي 2216.

 
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