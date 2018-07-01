الأفراج عن أحد قيادات حزب الإصلاح كانت معتقلا في أحد سجون الجنوب الحكومة اليمنية تفضح الأمم المتحدة رسميا نائبة فرنسية تتغنى في مأرب وتقدم هذه الشهادة للتاريخ زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان العامة إلى دائرة الاستخبارات العسكرية إنيستا يبدأ مسيرته الاحد القادم في الدوري الياباني وكيل مأرب يتفقد سير امتحانات الثانوية في صرواح الجيش يشن هجوما معاكسا على مواقع المليشيا شرق التحيتا فنانة إسرائيلية أصولها من اليمن تهز أغانيها قلوب معجبيها شاهد وترنم فيروز: أول مسلمة بالكونغرس الأمريكي؟ وزارة الأوقاف: 25 الف يمني سيؤدون فريضة الحج هذا العام
أكد وزير الخارجية خالد اليماني، رفض الحكومة اليمنية تجزئة حل الأزمة اليمنية.
ودعا اليماني خلال لقاء صحفيين في العاصمة السعودي الرياض بحسب مانقلت" الشرق الأوسط" الى خروج مليشيات الحوثي من كامل مناطق الساحل الغربي ومدينة الحديدة ومينائها وموانئ الصليف ورأس عيسى.
كما فضح وزير الخارجية اليمني تقييم الأمم المتحدة للجانب الإنساني في اليمن مؤكدا أنه غير منصف, وهي رسالة واضحة من الجانب اليمني للأمم المتحدة التي تحاول تزييف الحقائق والتستر على جرائم الحوثيين .
وأشار إلى أنه في حال رفضت الميليشيات الانقلابية الانسحاب فإن قوات الشرعية لن يكون أمامها خيار سوى الاستمرار في تحرير المناطق المتبقية بما في ذلك صنعاء على غرار ما فعلت في عدن.
وقال "إن مبدأ القبول بالانسحاب جاء بموجب القرار الأممي 2216.