زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان العامة إلى دائرة الاستخبارات العسكرية

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قام اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء د. طاهر العقيلي بزيارة تفقدية إلى مقر دائرة الاستخبارات العسكرية .

حيث تفقد رئيس هيئة الأركان آلية العمل في الدائرة , ووقف على خططها وبرامجها في المرحلة الحالية , وطاف على مكوناتها وشعبها وأطلع على مهامهم والوقوف على العراقيل الحالية التي تقف أمام عملها لتذليل الصعوبات والعراقيل .

كما ألتقى رئيس هيئة الأركان العامة بجميع قيادات الدائرة , والقى فيهم كلمة توجيهه , حثهم فيها على بذل الجهود ومضاعفة العمل , بهدف أنجاح العمل الاستخباراتي .

كما شدد على ضرورة لاهتمام بالعمل الاستخباراتي في هذه المرحلة , مؤكدا لقيادات الدائرة , أهمية الملومة في صناعة القرار حيث قال نحن اليوم في عالم يدار عن طريق المعلومة " فمن يملك المعلومة يملك القرار".

وأضاف " أن المرحلة تقتضي التحري والدقة في جميع المعلومات التي بها يتم اتخاذ القرار الصحيح .

وفي اللقاء استمع رئيس هيئة الأركان إلى ما تم طرحة من قيادة الدائرة ورؤساء الشعب , وتم مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل وتطويره .

هذا وقد شدد رئيس هيئة الأركان على سرعة توفير احتياجات الدائرة لتمكينها من عملها ومهامها .

هذا وكان في استقباله كل من العميد محمد طواف نائب مدير دائرة الاستخبارات والعميد الركن عبدالله اليمني مدير دائرة الأمن العسكري ورؤساء الشعب بدائرة الاستخبارات .

كما رافقة في الزيارة العميد محمد مهدي جابر نائب مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة