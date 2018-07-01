زيارة مفاجئة لرئيس هيئة الأركان العامة إلى دائرة الاستخبارات العسكرية إنيستا يبدأ مسيرته الاحد القادم في الدوري الياباني وكيل مأرب يتفقد سير امتحانات الثانوية في صرواح الجيش يشن هجوما معاكسا على مواقع المليشيا شرق التحيتا فنانة إسرائيلية أصولها من اليمن تهز أغانيها قلوب معجبيها شاهد وترنم فيروز: أول مسلمة بالكونغرس الأمريكي؟ وزارة الأوقاف: 25 الف يمني سيؤدون فريضة الحج هذا العام قرار عراقي مفاجئ بتأجيل زيارة وفده للرياض.. هذه أسبابه الداعية أوكتار وشبكات اصطياد القطط الناعمة الإعلان عن منح دراسية للطلاب اليمنيين
قام اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء د. طاهر العقيلي بزيارة تفقدية إلى مقر دائرة الاستخبارات العسكرية .
حيث تفقد رئيس هيئة الأركان آلية العمل في الدائرة , ووقف على خططها وبرامجها في المرحلة الحالية , وطاف على مكوناتها وشعبها وأطلع على مهامهم والوقوف على العراقيل الحالية التي تقف أمام عملها لتذليل الصعوبات والعراقيل .
كما ألتقى رئيس هيئة الأركان العامة بجميع قيادات الدائرة , والقى فيهم كلمة توجيهه , حثهم فيها على بذل الجهود ومضاعفة العمل , بهدف أنجاح العمل الاستخباراتي .
كما شدد على ضرورة لاهتمام بالعمل الاستخباراتي في هذه المرحلة , مؤكدا لقيادات الدائرة , أهمية الملومة في صناعة القرار حيث قال نحن اليوم في عالم يدار عن طريق المعلومة " فمن يملك المعلومة يملك القرار".
وأضاف " أن المرحلة تقتضي التحري والدقة في جميع المعلومات التي بها يتم اتخاذ القرار الصحيح .
وفي اللقاء استمع رئيس هيئة الأركان إلى ما تم طرحة من قيادة الدائرة ورؤساء الشعب , وتم مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل وتطويره .
هذا وقد شدد رئيس هيئة الأركان على سرعة توفير احتياجات الدائرة لتمكينها من عملها ومهامها .
هذا وكان في استقباله كل من العميد محمد طواف نائب مدير دائرة الاستخبارات والعميد الركن عبدالله اليمني مدير دائرة الأمن العسكري ورؤساء الشعب بدائرة الاستخبارات .
كما رافقة في الزيارة العميد محمد مهدي جابر نائب مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة