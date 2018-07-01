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إنيستا يبدأ مسيرته الاحد القادم في الدوري الياباني

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
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قال الإسباني أندريس إنيستا بعد الوصول إلى اليابان ،اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز2018م، إنه ربما يظهر لأول مرة في الدوري الياباني لكرة القدم عندما يستضيف فريقه الجديد فيسيل كوبي منافسه شونان بيلمير يوم الأحد المقبل.

 وقضى لاعب الوسط المخضرم 16 عاما في برشلونة، حيث توج هناك بالدوري تسع مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبكأس الملك ست مرات، قبل الانتقال إلى كوبي في مايو أيار الماضي.

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