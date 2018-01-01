وكيل مأرب يتفقد سير امتحانات الثانوية في صرواح

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تفقد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز2018م، سير عملية امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي في يومها الأخير بمركز صوابين ومركز الروضة بوادي ذنة مديرية صرواح.

واستمع الوكيل الى شرح من اللجان الامتحانية عن مستوى سير الامتحانات وتعرف على مستوى التنظيم للمراكز لإجراء الامتحانات للطلاب التي اختتمت اليوم.

واشاد بجهود مكتب التربية والتعليم في التنظيم والإعداد الجيد لتسيير العملية الامتحانية بنجاح، رغم الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة الدكتور علي العباب، أن العملية الإمتحانية سارت بكل سلاسة ويسر وفق ما كان مخطط لها لعدد 3300 طالب وطالبة منهم 806 طالب وطالبة من النازحين، توزعوا على 35 مركزا امتحانيا في كافة مديريات المحافظة.