الجيش يشن هجوما معاكسا على مواقع المليشيا شرق التحيتا

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صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز2018م، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان قوات من ألوية العمالقة شنت صباح اليوم هجوما معاكسا بمساندة من طيران الاباتشي التابع لقوات التحالف العربي على مليشيا الحوثي في مناطق القريمة والمسلب 3كم جنوبي شرق مدينة التحيتا ردا على هجومها .
وأوضح الموقع أن قوات الجيش والمقاومة حققت تقدمات كبيرة وتجري بموازاة المعارك عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي تمركزت فيها، مشيرا الى أن المعارك لاتزال مستمرة وسط انهيارات في صفوف المليشيا.
وذكر الموقع ان العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية سلموا أنفسهم لألوية العمالقة فيما أسر عددا كبيرا منهم.